Calciomercato Lazio, Jony a Ibiza in attesa di conoscere il suo futuro - FOTO

Ore di fuoco queste per i club, il calciomercato si sta per chiudere e si sta dando l’accelerata finale per concludere gli affari in ballo. Alcune trattative sono più complicate di altre e il tempo che stringe di certo non aiuta. La Lazio si sta affrettando per poter concludere al meglio questa sessione di mercato, ci sono alcuni esuberi ancora da piazzare e tra questi Jony. Si sta parlando negli ultimi giorni di un forte interesse per lo spagnolo da parte dello Sporting Gijon e del Real Oviedo. Ma ancora nessun accordo. Con la sosta per gli impegni delle nazionali alcuni calciatori si sono concessi una pausa, Jony si trova a Ibiza ed è stato visto in compagnia di un suo ex compagno ai tempi dello Gijon. A riportarlo è il Periodico de Ibiza, si tratta di Guerrero attualmente giocatore dell’UD Ibiza. Il problema principe per il trasferimento dello spagnolo allo Sporting Gijon è legato al suo stipendio, ritenuto eccessivo per il club.

