DIRETTA - Calciomercato Lazio, Zaccagni e le uscite: ultimo giorno senza sosta

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Trattativa in corso tra la Lazio e Tullio Tinti, procuratore di Mattia Zaccagni. L'agente è allo Sheraton di Milano in attesa di un nuovo summit con i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 - Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha parlato ai nostri microfoni. Argomenti principali Sofian Kiyine e Andre Anderson. Qui le parole del dirigente veneto.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Colloqui in corso, in questo momento, tra la Lazio e il Genoa per cercare di trovare un'intesa definitiva per Fares. L'algerino, inoltre, sta ancora discutendo dei bonus con la società ligure che però è fiduciosa di arrivare a un accordo con entrambe le parti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - La Lazio continua a trattare per Mattia Zaccagni. Non c'è accordo economico con il calciatore che vorrebbe quasi due milioni di euro a stagione. Distanze anche con il suo procuratore, Tullio Tinti, per le commissioni. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Il rinforzo per la fascia non sarà Brekalo. Il croato è a un passo dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Il Genoa insiste per Mohamed Fares. C'è l'intesa tra i liguri e la Lazio per il passaggio dell'algerino in rossoblù. Si attendono a breve novità. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio va all in su Mattia Zaccagni. Dopo lo stop all'affare Kostic, i biancocelesti hanno virato decisi sul calciatore del Verona. Accordo di massima trovato con i veneti, si lavora per trovare quello con giocatore e agente. Sarà il numero 10 l'esterno designato per sostituire Joaquin Correa, passato all'Inter. La chiusura dell'Eintracht Francoforte ha stupito Tare che è deciso come Lotito a regalare un rinforzo per l'attacco a Maurizio Sarri. Il serbo era l'obiettivo numero uno, ma anche il 26enne dell'Hellas piace al tecnico. Entro le 20 bisognerà far quadrare il cerchio. Probabile che venga tesserato Dimitrije Kamenovic visto che lo slot da extracomunitario non serve più per Kostic. I tifosi sperano che possa arrivare un rinfozo last minute in difesa, ma non sembrano esserci operazioni in ballo in questo senso.

USCITE - Giornata piena per la Lazio che a Milano proverà a piazzare quanti più calciatori possibili. Sono tanti i tesserati al momento fuori dal progetto Sarri che cercano una sistemazione. Ieri Sofian Kyine si è accasato al Venezia, mentre Djavan Anderson è andato al Cosenza. Tiago Casasola è vicino al Frosinone, mentre per Jony c'è l'ipotesi Real Oviedo oltre allo Sporting Gijon. Ma sono in totale 17 gli uomini da piazzare. Caicedo e Fares dovrebbero essere annunciati al Genoa.