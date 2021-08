Calciomercato Lazio, ultime ore prima del gong: tutti gli esuberi da piazzare

Manca ormai solamente qualche ora e poi arriverà il gong che metterà fine alla sessione estiva di calciomercato. La giornata di lunedì ha portato alla definizione di due trattative in uscita: quella che riguarda Djavan Anderson, trasferitosi al Cosenza, e Kiyine, approdato al Venezia. In casa Lazio, tuttavia, rimangono numerosissimi calciatori per i quali il club è alla ricerca di una nuova destinazione. Profili che non fanno parte del progetto targato Sarri e che sperano in un acquisto da parte di un altro club per avere spazio, fiducia e minutaggio in campo. Vicino al trasferimento è Mohamed Fares. Lazio e Genoa sono sempre più vicine, e l'esterno ex Spal potrebbe seguire ben presto il compagno Caicedo tra le fila della squadra allenata da Ballardini.

GLI ALTRI - È alla ricerca di una nuova sfida Riza Durmisi, che dopo il prestito alla Salernitana è tornato nella Capitale e ha lavorato agli ordini del nuovo tecnico biancoceleste in quel di Auronzo di Cadore. Simile la situazione di Adekanye, che però ha archiviato la breve esperienza in Olanda, nell'ADO Den Haag. Non ha ancora lasciato Roma Denis Vavro. Lo slovacco ha dato segnali positivi nel corso dell'avventura in Spagna, nell'Huesca, ma la retrocessione del club ha fatto in modo che la dirigenza non optasse per la prosecuzione del prestito. Importanti problemi fisici hanno pesato sull'esperienza di Jony con l'Osasuna. Lo spagnolo è tornato nella Capitale, ha partecipato al ritiro pre-campionato per poi comunque essere fuori dai piani del tecnico biancoceleste. Per lui si stanno profilando diverse possibilità, una tra tutte il ritorno allo Sporting Gijon, ma gli ostacoli non sono pochi e il tempo stringe.

GLI EX SALERNITANA - Quanto accaduto alla Salernitana dopo la promozione in A, e il conseguente blocco delle operazioni di mercato con la Lazio, ha influito pesantemente sul mercato biancoceleste. Tanti calciatori di proprietà del club capitolino, che hanno trascorso la scorsa stagione tra le fila granata, non hanno potuto farvi ritorno. È il caso, ad esempio, di Andrè Anderson, Casasola, Cristiano Lombardi, Dziczek, Gondo, Cicerelli, Adamonis. Chiudono questa serie infinita di esuberi, che fanno diventare la rosa della Lazio a dir poco "extra-large", Luca Falbo e Alessandro Rossi, tornati a Roma dopo l'esperienza alla Viterbese. Ma anche Maistro, reduce dalla stagione al Pescara, e Jorge Silva, che ha vestito la maglia del Boavista. Tutto ciò senza dimenticare Jordan Lukaku: il prestito all'Anversa si è concluso con il suo ritorno alla Lazio. Le ultime ore di mercato, oltre a portare nuovi innesti a Maurizio Sarri, potranno rendere più "snello" il gruppo con il trasferimento di alcuni di questi esuberi.

