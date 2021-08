Calciomercato Lazio, Fares - Genoa sempre più vicini: i dettagli

Sono ore caldissime queste in casa Lazio. La società è ancora a lavoro per portare Kostic, o Zaccagni in alternativa, a Roma ma al contempo sta operando anche sul fronte delle uscite. Mohamed Fares è pronto a lasciare la Capitale in direzione Genoa. Così come Caicedo anche per il franco algerino è arrivato il momento dei saluti. Come riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà le società avrebbero trovato l'accordo per una cifra attorno ai 7 milioni e in queste ore si stanno discutendo gli ultimi dettagli.

