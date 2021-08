Lazio, la Serie A esalta Felipe Anderson: “Fantasia al potere” - FOTO

Felipe Anderson is back. Il brasiliano è tornato al gol con la maglia biancoceleste dopo il suo ritorno nella Capitale sabato scorso, nella seconda di campionato contro lo Spezia. L'ultimo risaliva a quel maledetto Lazio-Inter del maggio nel 2018 che costò la qualificazione in Champions ai ragazzi di Inzaghi. Dopo due anni all'estero in cui ha giocato poco e con scarsa continuità, l'esterno classe 1993 è tornato a vestire la maglia con l'aquila sul petto. Le prime due gare della stagione sono state sicuramente positive. Ottima prestazione con l'Empoli condita da un'assist e super gol all'Olimpico alla seconda. La Serie A ha deciso di omaggiarlo con un post sui social: "Fantasia al potere. Felipe Anderson è tornato".