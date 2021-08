Calciomercato Lazio, non solo Zaccagni: si valuta un altro profilo come alternativa a Kostic

A poco meno di ventiquattro ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, sono ore calde anche per la Lazio. Sembrava infatti proseguire speditamente la trattativa con l'Eintracht di Francoforte per Kostic. Al contrario, come confermato dallo stesso ds Tare, la situazione è cambiata quando il club tedesco ha dimostrato di non voler privarsi del calciatore, decidendo di mettere fine alle negoziazioni con la Lazio. Come riporta Gianluca Di Marzio, i capitolini, oltre a Mattia Zaccagni, sarebbero tornati su un calciatore accostato alla Lazio nelle scorse settimane. Si tratta di Josip Brekalo, classe '98 legato al Wolfsburg da un contratto che scadrà nel 2023.

