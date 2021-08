Buso: "La Lazio ha i giocatori migliori per giocare sulla profondità"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Renato Buso ha parlato anche della nuova Lazio targata Sarri. L'allenatore si è espresso in questo modo: "Stanno vivendo un cambiamento radicale: in queste prime partite hanno sì ottenuto due risultati importanti, ma contro due squadre in lotta per non retrocedere. Di certo hanno un elevato potenziale offensivo... Vedo comunque che lavora tantissimo sulla linea difensiva. In quella d'attacco ha i giocatori migliori per il gioco sulla profondità".

