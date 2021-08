Calciomercato Lazio, Boateng trova squadra: è fatta con il Lione

Jerome Boateng si accasa al Lione. Il difensore tedesco, che il 30 giugno s'era svincolato dal Bayern Monaco, era stato accostato anche alla Lazio che, però, non aveva mai approfondito davvero i discorsi con l'agente del calciatore. Boateng, alla fine, ha scelto di andare a giocare in Ligue 1. In queste ore sono state completate le visite mediche con il club francese, Boateng dovrebbe firmare un contratto quadriennale.