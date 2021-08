Calciomercato Lazio, Poggi (area tecnica Venezia): "Kiyine giusto per noi. Su Andre Anderson..."

Paolo Poggi, ex attaccante del Venezia, oggi responsabile dell'area tecnica del club lagunare, ha parlato ai nostri microfoni con un focus specifico dedicato a Sofian Kiyine. Il marocchino, infatti, s'è accasato agli arancioneroverdi in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Venezia: “Ci puntiamo, avevamo bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche, bravo a saltare l’uomo. Può giocare sia a centrocampo che come esterno offensivo, è bravo soprattutto a rientrare sul piede preferito. È un calciatore tignoso, ci serviva uno così. Abbiamo l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, con lui siamo d’accordo su un eventuale contratto di tre anni". Difficile invece che a Venezia possa trasferirsi Andre Anderson: "Non arriverà, Sofian è l’unico per cui abbiamo parlato in modo approfondito con la Lazio”. Per l'italo-brasiliano, dunque, ancora stand by.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge