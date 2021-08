Calciomercato Lazio, Zaccagni sul filo e il Verona pensa a Ribery

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - Ore calde per Lazio, Zaccagni e Verona. Quando sembrava fatta per Caprari all'Hellas - come riporta Alfredo Pedullà - c'è stato un inserimento del Monza per l'esterno, che ha fatto una proposta impostante a livello contrattuale. Per il club del presidente Setti ipotesi Ribery, che ha anche un'offerta del Karagumruk.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 - Una trattativa estenuante, l'ennesima. La Lazio ci prova ancora per Mattia Zaccagni, sono ripresi i contatti con l'agente Tinti per trovare l'intesa sull'ingaggio. Ballano circa 500 mila euro di distanza. Si cerca un compromesso. Intanto il Verona ha chiuso per Gianluca Caprari considerato il sostituto di Zaccagni. Lo riferisce SkySport.

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 - Mattia Zaccagni è da ieri il primo obiettivo della Lazio per rinforzare l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti ci sono contatti costanti tra i dirigenti laziali e l'agente del giocatore con l'intenzione di trovare un'intesa che al momento ancora manca. Tinti chiede per Zaccagni un contratto da due milioni di euro di base fissa, a cui si dovrebbero aggiungere 200 mila euro di bonus. La Lazio, invece, è ferma a una proposta da 1,7 milioni annui. C'è quindi una distanza di circa 500 mila euro tra le parti. Il Verona aspetta notizie per chiudere Caprari, con l'Hellas c'è accordo totale: 9 milioni di euro per i gialloblu.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Continua la trattativa tra la Lazio e Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni. Distanza sull'ingaggio e sulle commissioni, ma come riporta Manuele Baiocchini il procuratore è allo Sheraton di Milano e attende una mossa biancoceleste. Non risulta un inserimento dell'Atalanta, mentre l'intesa tra Lazio e Hellas Verona è totale per 8 milioni più 2 di bonus.

Sono ore frenetiche queste in casa Lazio. Tramontata la pista che portava a Kostic la società sta lavorando all'acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. L'accordo con il Verona è stato trovato ma resta ancora di limare la distanza per quanto riguarda l'ingaggio. Come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore chiede 2 milioni di euro a stagione di ingaggio mentre la Lazio non vorrebbe andare oltre il milione e mezzo; da trovare la quadra anche per quanto riguarda le commissioni per l'agente.