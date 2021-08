Calciomercato Lazio, Zaccagni in stand by: proposto Keita

Mattia Zaccagni non si sblocca. Nonostante l'intesa con il Verona (7 milioni, più due di bonus), manca quella con l'agente del giocatore su ingaggio e commissioni. Contatti che per ora si sono fermati, anche se il giocatore spera ancora in una soluzione positiva. La Lazio, nel frattempo, sta ricevendo diverse proposte per il ruolo di ala sinistra. L'ultima è quella di Keita Balde Diao: l'ex biancoceleste è fuori dal progetto del Monaco, è in scadenza nel 2022 e può essere preso per una cifra piuttosto bassa (6-7 milioni di euro). L'agente è Federico Pastorello che può vantare rapporti piuttosto solidi con Lotito e il direttore sportivo. Keita, che pure s'era lasciato male con la Lazio quattro anni fa, accetterebbe con entusiasmo un ritorno a Formello. Sulle orme di Felipe Anderson. Sarri al momento riflette, ha visto sfumare Kostic e anche Zaccagni per ora non si sblocca, chissà che non possa decidere di dare il suo ok a Keita.

