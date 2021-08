UFFICIALE | Lazio, venduto Caicedo al Genoa: contratto depositato in Lega

Felipe Caicedo è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo le visite mediche svolte qualche giorno fa, si attendeva solo l'ufficializzazione del trasferimento che è arrivata in questi minuti con i Grifoni che hanno depositato il contratto in Lega. Il Panterone lascia i biancocelesti dopo quattro stagioni e si trasferisce in Liguria firmando un accordo per tre anni a 2,2 milioni di euro più bonus a stagione. Si dividono quindi le strade tra la Lazio e l'ecuadoriano, anche se è pronto a tornare all'Olimpico il 19 dicembre, da avversario, per ricevere l'abbraccio del popolo laziale.