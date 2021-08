Torino, Brekalo in chiusura: arriverà in prestito con diritto di riscatto

Brekalo-Torino, ci siamo. L'esterno croato, che piaceva anche alla Lazio, è vicinissimo alla firma con il club granata. Il giocatore rinnoverà prima con il Wolfsburg per un anno per poi passare in Serie A con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La chiusura è sempre più vicina. Juric attende un nuovo rinforzo sugli esterni per il suo reparto offensivo.