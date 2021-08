Calciomercato Lazio, Zaccagni: trattativa con l'agente Tinti per l'accordo

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 - Continua la trattativa tra la Lazio e Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni. Distanza sull'ingaggio e sulle commissioni, ma come riporta Manuele Baiocchini il procuratore è allo Sheraton di Milano e attende una mossa biancoceleste. Non risulta un inserimento dell'Atalanta, mentre l'intesa tra Lazio e Hellas Verona è totale per 8 milioni più 2 di bonus.

Sono ore frenetiche queste in casa Lazio. Tramontata la pista che portava a Kostic la società sta lavorando all'acquisto di Mattia Zaccagni dal Verona. L'accordo con il Verona è stato trovato ma resta ancora di limare la distanza per quanto riguarda l'ingaggio. Come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore chiede 2 milioni di euro a stagione di ingaggio mentre la Lazio non vorrebbe andare oltre il milione e mezzo; da trovare la quadra anche per quanto riguarda le commissioni per l'agente.