Calciomercato Lazio, la Cremonese sogna il ritorno di Carnesecchi

Marco Carnesecchi è il nome in pole in casa Lazio per prendere il posto di Thomas Strakosha. Il portiere classe 2000 è al centro delle trattativa tra i biancocelesti e l'Atalanta che in questi giorni hanno rallentato a causa dell'infortunio. Carnesecchi è tra i giovani più promettenti del panorama italiano e le prestazioni messe in mostra in prestito a Cremona hanno colpito la dirigenza della Lazio che, però, non sarebbe l'unica squadra sul portiere. Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, Carnesecchi sembrerebbe esser tornato nel mirino proprio del suo ex club, la Cremonese. La squadra lombarda, appena promossa in Serie A, vuole dare continuità al progetto giovani iniziato in Serie B e, secondo il quotidiano, il portiere rientrerebbe in questo piano. La Lazio comunque vuole chiudere per Carnesecchi, infortunio permettendo, ha giocato di anticipo e la trattativa con l'Atalanta è già avviata, i biancocelesti vogliono il giovane portiere e, se le sue condizioni lo permetteranno (è in miglioramento, ndr), faranno di tutto per portarlo a Roma.