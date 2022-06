Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Carnesecchi? Arrivano buone notizie..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non molla Carnesecchi e le notizie che sono arrivate dalle visite effettuate oggi, al rientro in Italia, sono confortanti. L'infortunio alla spalla patito con l'Under 21 potrebbe essere meno grave del previsto e l'operazione non più necessaria. Una schiarita importante perché il portiere di proprietà dell'Atalanta è il prescelto da Sarri che lo vuole nel presente e nel futuro della Lazio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Carnesescchi non dovrebbe ricorrere all'intervento chirurgico, uno step decisivo per far ripartire la trattativa tra i due club che entrerà nel vivo dalla prossima settimana: "Buone notizie per la Lazio. Oggi dovevano esserci notizie su Carnesecchi che non dovrebbe sottoporsi a interventi. E dunque la settimana prossima, la trattativa potrebbe entrare nel vivo e regalare a Sarri il primo della lista dei portieri richiesti". Servirà trovare l'accordo con l'Atalanta che chiede 15 milioni di euro, ma apre alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. L'intenzione della Lazio è quella di chiudere a 12-13 milioni, l'intesa non è lontana e Carnesecchi ha messo la Lazio in cima alle sue priorità.

Pubblicato l'11/06 alle 00.09