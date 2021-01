Calciomercato Lazio, lunga fila per Zaccagni: il Milan mette sul piatto 12 milioni

Mattia Zaccagni è sicuramente uno dei nomi che al momento fa più gola. Ieri si è reso protagonista assoluto segnando un gol in rovesciata sul campo dello Spezia, gesto tecnico che punta ulteriormente i riflettori su di lui in questo calciomercato. La Lazio, Lotito su tutti, è rimasta affascinata dal classe 1995, tanto che potrebbe in questa sessione invernale provare ad affondare il colpo per portarlo nella Capitale. La fila delle pretendenti é lunga, c’è la Roma, il Napoli ma anche il Milan. Quest’ultima sembra fare sul serio e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, avrebbe messo sul piatto 12 milioni e la possibilità di lasciarlo in prestito al Verona fino a giugno. Per Zaccagni si prospetta una battaglia a colpi di offerte.