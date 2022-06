Calciomercato Lazio, Marchetti: "Acerbi-Milan, il problema è solo uno"

Fonte: TMW Radio

Il mercato della Lazio è bloccato, paradossalmente per una questione interna. I biancocelesti stanno cercando di acquistare Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, ma per farlo vogliono prima liberarsi di Acerbi. Il difensore ha un contratto con i biancocelesti fino al 2025, ma questo non ne impedisce la cessione. Le ruggini con la tifoseria hanno fatto maturare l'idea, sia alla società che al giocatore, che sia il momento giusto per separarsi. Su di lui ci sarebbe l'interesse dei rossoneri, sprovvisti di un centrale data appunto la partenza di Romagnoli. A TMW Radio l'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha spiegato quale potrebbe essere l'unico problema della trattativa: "Al Milan serve un difensore, magari un titolare, al posto di Romagnoli. Maldini e Massara hanno una lista. C’è Diallo del Psg che era stato già selezionato a gennaio, poi c’è Hincapié del Bayer Leverkusen, che però ha un prezzo importante, circa 20 milioni. E figura anche il nome di Acerbi, un giocatore che non può continuare alla Lazio per motivi ambientali. Il problema è l’età, visto che è un over 30 e la linea del Milan e chiara. L’ultimo profilo è Theate del Bologna, anche se magari ce ne saranno altri”.