Calciomercato Lazio, Marcolin: "Kumbulla si sposerebbe con la difesa di Inzaghi"

Nel dopo Lazio - Fiorentina l'ex centrocampista biancoceleste Dario Marcolin ha parlato su DAZN di Marash Kumbulla, obiettivo del ds Igli Tare per il calciomercato: "Mi piace tantissimo, è un classe 2000 e ha già delle presenze anche in nazionale albanese. È completo e soprattutto ha una testa da veterano. Balzaretti l'ha paragonato a Chiellini, la cui forza è stata la testa, la concentrazione che l'ha fatto diventare leader della difesa. Kumbulla nonostante i suoi 20 anni è già esperto, sa marcare, sa giocare centrale nella difesa a 3, sa fare anche l'interno di sinistra nella difesa a 3, mi piacerebbe vederlo in una difesa a 4. La Lazio però gioca a 3 e se dovesse venire a Roma si sposerebbe con le caratteristiche della retroguardia di Inzaghi".