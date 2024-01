Calciomercato Lazio | Milinkovic mette a tacere le voci: il post social

Sergej Milinkovic-Savic e un improvviso ritorno alla Lazio? Il Sergente smentisce. Nelle scorse ore, in occasione della Sueprcoppa italiana giocata contro l'Inter, l'ex giocatore della Lazio ha assistito da uno dei box dell'Al-Awwal Park alla semifinale. Al termine del match è intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva, esprimendo tutta la sua nostalgia: "Certo che mi manca, sono stato otto anni lì". Ma non solo, il giorno dopo, Il Messaggero ha rimbalzato una confessione che sarebbe stata fatta da Milinkovic, ora in forza all'Al-Hilal, ai suoi ex compagni più fidati: "Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio", poiché in Arabia non si sentirebbe propriamente a casa com'era a Roma.

A smentire i possibili malumori in queste ore è stato lo stesso Milinkovic. Dall'alto del proprio account Instagram, la mezzala ha pubblicato un post di alcuni scatti del suo allenamento odierno con i compagni. Proprio nella descrizione, il Sergente ha servito un indizio che va a "tranquillizzare" i tifosi dell'Al-Hilal, lasciando malcontento nei cuori dei tifosi della Lazio, che a gran voce chiedono il suo ritorno: "Giorni speciali a Riyadh con i miei compagni di squadra. Non vedo l'ora di tornare al lavoro". Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, ma dal post postato il suo presente sembra ancora l'Arabia. A giugno si vedrà se la voglia di proseguire all'Al Hilal avrà la meglio sulla nostalgia per l'Europa e il desiderio di tornare.