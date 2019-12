Calciomercato Lazio, Mimun: "Lotito e Tare, serve un colpo da Champions"

"Cagliari? Servirà un partitone". A parlare così è Clemente J Mimun, direttore del TG5, nel solito editoriale sulle pagine de Il Messaggero. Il giornalista, noto tifoso della Lazio, ha presentato la sfida di stasera in Sardegna. Un match duro contro un avversario che non molla mai e in piena lotta per un posto in Europa. I biancocelesti, però, hanno dimostrato contro la Juventus di essere una grandissima squadra e di poter sognare in grande. Il pareggio dell'Inter con la Fiorentina apre prospettive inimmaginabili, ma è importante che la squadra di Inzaghi resti con i piedi ben piantati a terra. I capitolini, secondo Mimun, potranno dire la loro a patto di restare uniti e che infortuni e squalifiche non ci mettano del loro. Per questo, il direttore spera in un intervento della società nel mercato di gennaio, ormai alle porte. "Spero che il Presidente sia disposto a un piccolo sacrificio economico e conto sull'esperienza di Tare per rinforzare un po' la panchina. Ci serve qualche rincalzo, magari gente d'esperienza, perché, obbiettivamente, la coperta è un po' corta". Prima del calciomercato però c'è la trasferta di Cagliari e la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Due super match e due super appuntamenti che la Lazio non può e non deve sbagliare.