Calciomercato Lazio, Minala ai saluti: è quasi fatta con il Livorno

Joseph Minala sta per lasciare Formello e la Lazio. Dopo sei mesi passati ai margini, causa la mancata cessione nel mercato estivo, il centrocampista camerunese - che non rientrava nel progetto tecnico di Inzaghi - è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B. Il Livorno in questo momento è in pole e conta di chiudere già nelle prossime ore, come riporta Alfredo Pedullà. Uno scatto che ha permesso ai labronici il sorpasso sull’Ascoli che fino a un paio di giorni fa era in contatto con l’entourage del giocatore. I marchigiani però non hanno affondato, prendendo informazioni anche su Davide Di Gennaro, mentre tra ieri sera e stamattina il Livorno ha accelerato e ora sta per definire la trattativa. Mancano pochi dettagli da definire, poi Minala dirà addio ai colori biancocelesti per un'operazione che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza degli amaranto.

