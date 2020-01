DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Berisha ad Adekanye: si lavora alle uscite

Il calciomercato invernale è iniziato da circa una settimana e in casa Lazio al momento la priorità sono le uscite. Sono tanti i giocatori che hanno trovato poco spazio o che sono ai margini del progetto di Inzaghi. Insieme a Durmisi, finito al Nizza, sono molti i calciatori per cui si sta cercando una sistemazione. Il primo della lista è Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro dovrebbe cambiare aria per provare a trovare più spazio e a rilanciarsi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il Verona e il Genoa si sarebbero mosse concretamente per lui. Il giocatore, però, sogna di tornare al Salisburgo che lo riaccoglierebbe volentieri ma solo in prestito. C'è poi un filo diretto con la Salernitana con cui si lavora a stretto contatto. Oltre ad André Anderson e Adekanye, entrati più volte nel radar del club cadetto, la Lazio avrebbe pensato di mandare in Campania anche Casasola. Dopo quanto successo in estate, con l'argentino che prima ha sposato la maglia granata salvo tornare in biancoceleste dopo 72 ore, risulta difficile pensare che l'operazione vada in porto. Sul difensore resta forte l'interesse dell'Empoli. Biancocelesti che monitorano anche il futuro di Jallow. Non è escluso che il giocatore possa sbarcare a Formello e mettersi a disposizione di Inzaghi, ma molto dipenderà dai pareri del piacentino e di Ventura. Infine, dalla Spagna si parla di un interessamento del Betis per Escalante. Il club andaluso avrebbe cercato di allacciare i rapporti con l'Eibar, ma il giocatore tentenna essendosi promesso alla Lazio.L'ex Catania dovrebbe essere il primo rinforzo per l'estate ed è difficile che la società capitolina anticipi l'affare che dovrebbe essere perfezionato nelle prossime settimane.

