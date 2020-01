RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Piazza della Libertà: 5 mila laziali per i 120 anni - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 00:35 - Piazza della Libertà si svuota mentre i cuori dei laziali si riempiono di storia. Un altro anno ancora. Di trofei, vittorie e momenti difficili. La Lazio è anche questo: forgia i propri tifosi, "li sceglie" parafrasando un grande di loro che non c'è più, come Felice Pulici. Ah, quante ne ha viste quest'aquila imperiale. Quante ne hanno viste i laziali. Eppure da 120 anni, se cerchi, li troverai di 9 gennaio con gli occhi lucidi e il petto in fuori a Piazza della Libertà. Anche stanotte il cielo è biancoceleste sopra Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - E sono 120 anni. Centoventanni omaggiati con immenso amore dai 5 mila laziali arrivati fino a Piazza della Libertà. È il 9 gennaio 2020: buon compleanno Lazio.

VIDEO - LA FESTA A PIAZZA DELLA LIBERTA'

VIDEO - LA FESTA A PIAZZA DELLA LIBERTA' PT.2

VIDEO - LA FESTA A PIAZZA DELLA LIBERTA' PT.3

VIDEO - LA FESTA A PIAZZA DELLA LIBERTA' PT.4

AGGIORNAMENTO ORE 23:50 - Il countdown è iniziato, a suon di fuochi d'artificio. Che festa a Piazza della Libertà.

VIDEO - FUOCHI D'ARTIFICIO A PIAZZA DELLA LIBERTA'

AGGIORNAMENTO ORE 23:25 - Strada Cola di Rienzo è stracolma, a Piazza della Libertà non cade uno spillo. È la festa della Lazio, la festa dei laziali: i festeggiamenti sono ormai entrati nel vivo.

VIDEO - PIAZZA DELLA LIBERTA' GREMITA

AGGIORNAMENTO ORE 22:55 - Tremila tifosi laziali hanno invaso Piazza della Libertà. Il clima è rovente, l'orologio segna -1 ora alla mezzanotte. Tra poco saranno 120 anni.

VIDEO - 3 MILA LAZIALI A PIAZZA DELLA LIBERTA'

VIDEO - 3 MILA LAZIALI A PIAZZA DELLA LIBERTA' PT.2

AGGIORNAMENTO ORE 22:40 - La festa è iniziata. L'amore dei laziali sta avvolgendo e travolgendo tutta Piazza della Libertà, vestita di biancoceleste in occasione del 120° anniversario della Lazio. Prima della Capitale, e quanto vale. I tifosi cantano e sventolano le bandiere, a Roma c'è solo la Lazio.

VIDEO - CORI E BANDIERE AL VENTO

VIDEO - CORI E BANDIERE AL VENTO PT.2

VIDEO - CORI E BANDIERE AL VENTO PT.3

AGGIORNAMENTO ORE 22:10 - Quasi 400 laziali, il numero è in continua crescita. Piazza della Libertà sta per essere presa d'assalto dai tifosi biancocelesti, attratti in particolar modo dalla stanza nella quale viene trasmesso no-stop un video di 12 minuti che ripercorre le tappe più importanti della storia della società. C'è una lunga fila per entrare, c'è voglia di Lazio.

VIDEO - I PREPARATIVI A PIAZZA DELLA LIBERTA'

VIDEO - I PREPARATIVI A PIAZZA DELLA LIBERTA' PT. 2

AGGIORNAMENTO 21:35 - Sale la temperatura, i brividi non sono dovuti al freddo. Cresce il calore attorno a Piazza della Libertà, attorno alla Lazio. Che per questa sera, come 120 anni fa, sono una cosa sola. Tanti tifosi laziali stanno riempiendo la piazza: alla mezzanotte mancano poco più di due ore.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Inizia a riempirsi Piazza della Libertà. Già più di 100 persone hanno popolato il luogo dove nacque la Lazio, colorato a festa dai primi stendardi e bandiere.

VIDEO - I PRIMI TIFOSI A PIAZZA DELLA LIBERTA'

La mente vola, diretta a quei pionieri. La mente vola a 120 anni fa, al 9 gennaio 1900 su una panchina a Piazza della Libertà: 120 anni dopo la Lazio è ancora qui. Centoventanni della polisportiva più antica e grande d'Europa, della squadra che ha portato il calcio a Roma. "Més que un club", come dicono a Barcellona. Molto più di una società sportiva, ente morale che tantissimi tifosi biancocelesti festeggeranno questa sera lì, dove è nato tutto. Grazie a Luigi Bigiarelli, Odoacre Aloisi, Arturo Balestrieri, Giacomo Bigiarelli, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones, Enrico Venier. La festa sta per cominciare: tra poche ore la Lazio entrerà nel suo 121° anno di vita.

