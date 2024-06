Calciomercato Lazio | Piace Sousa per il post Tudor, ma il Cagliari...

CALCIOMERCATO LAZIO - Si attendono solo le dimissioni di Igor Tudor, ma che sarà addio alla Lazio è ormai cosa certa. Per questo la società biancoceleste ha iniziato a guardarsi attorno, e tra la lista dei possibili sostituiti è spuntato anche il profilo di Paulo Sousa che piace molto al direttore Fabiani. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, c'è concorrenza per l'ex Fiorentina: "Paulo Sousa potrebbe rientrare presto dopo che il Cagliari ha preso contatti con l'ex allenatore di Fiorentina, Polonia e Flamengo. E' l'opzione principale per il Cagliari, dopo che anche il Verona lo aveva chiamato la scorsa settimana".

