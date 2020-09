Calciomercato Lazio, quale Pereira in Padeia? Gabriel e non Andreas per le visite

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Sarà Gabriel Pereira, portiere del 2002 prelevato dal Monaco, a sostenere le visite mediche mercoledì mattina. S'è creato un equivoco, dalla Paideia veniva comunicato il turno di test per un giocatore di nome "Pereira", s'è subito pensato al centrocampista prelevato dallo United e annunciato da Tare al "Premio Scopigno". Un gioco di omonimia che ha creato confusione. Sarà il giovane portiere a effettuare gli esami clinici per poi aggregarsi alla Primavera biancoceleste. Per Andreas appuntamento rimandato ai prossimi giorni, il brasiliano - come avevamo comunicato ieri - dovrebbe arrivare mercoledì mattina nella Capitale.

Alla fine arriveranno insieme a Roma, in Paideia, per le visite mediche, Vedat Muriqi e Andreas Pereira. Il centravanti kosovaro è guarito dal Coronavirus ed è quindi pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla Lazio. Il trasferimento dal Fenerbache alla Lazio è già stato ufficializzato diversi giorni fa, quindi da domani sarà a tutti gli effetti un rinforzo in più per Simone Inzaghi. Difatti Muriqi le visite le ha già fatte: andrà in clinica per il controllo dei parametri e per il problema muscolare che si porta appresso dalla scorsa estate.

Per quanto riguarda Pereira invece manca solo l'ufficialità, ma l'operazione può considerarsi cosa fatta. il club biancoceleste ha chiuso l'affare in pochissimo tempo e si è assicurata il centrocampista in prestito con diritto di riscatto. Finalmente il mercato comincia ad entrare nel vivo: chissà se ancora ci sarà tempo per piazzare qualche altro colpo in entrata.

