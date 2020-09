Lazio, Muriqi guarito dal coronavirus: atteso a Roma nelle prossime 48 ore

AGGIORNAMENTO ORE 22:45 - Vedat Muriqi è guarito dal coronavirus. E' arrivato il risultato anche del secondo tampone effettuato nelle scorse ore dal nuovo giocatore della Lazio. L'esito negativo del test sancisce la guarigione dell'attaccante kosovaro. L'ex Fenerbahce è atteso a Roma nelle prossime 48 ore per unirsi ai nuovi compagni di squadra. Ricordiamo che il calciatore sta smaltendo l'infortunio muscolare che lo terrà ai box ancora per qualche giorno. Il centravanti non sarà a disposizione per le gare con Atalanta e Inter, ma Inzaghi spera di averlo per il match con la Sampdoria in programma sabato 17 ottobre.

Vedat Muriqi negativo al primo tampone e in attesa dei risultati del secondo test anti Covid. La notizia arriva dal Kosovo, la riporta il giornalista Arlind Sadiku sui propri profili social. Se anche il secondo tampone dovesse dare esito negativo, allora l'attaccante della Lazio si imbarcherà sul primo volo per Roma per iniziare la sua avventura biancoceleste. L'infortunio muscolare è alle spalle, certo Muriqi è fermo da un mese, dovrà di fatto fare una nuova preparazione e non sarà a disposizione se non dopo la sosta. Ma tutti sperano di averlo a Formello il prima possibile così da iniziare il processo d'ambientamento e d'integrazione nel gruppo di Inzaghi.

