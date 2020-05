Calciomercato Lazio, Rossi (ct Ungheria): "Szoboszlai perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi"

Szoboszlai e la Lazio, un binomio che potrebbe tornare d'attualità in estate. Il talento ungherese è entrato nel mirino anche del Milan, che vorrebbe puntare a svecchiare la rosa. Un duello che coinvolge anche altri club europei. Nel frattempo il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, ai microfoni di Calciomercato.com ha spiegato le caratteristiche del ragazzo classe 2000: "Dominik può fare molto bene nel 3-5-2, assolutamente. Può fare l'incursore, la Lazio è una squadra che ha dimostrato di essere veramente al top. Con Inzaghi ha sempre fatto ottimi campionati, raggiungendo risultati importanti. In questo momento è un top club e quindi un'attrazione per il ragazzo, anche se deve fare ancora qualche passo in Europa per consolidarsi ma credo sia sulla strada giusta". Alla Lazio potrebbe essere l'alternativa ideale a Milinkovic: "Sergej è un grande giocatore che si è già affermato, ha dimostrato tutto il suo valore in Italia. Sicuramente è più fisico rispetto a Dominik, ma mi sembra di poter dire che abbia meno rapidità. Dal punto di vista tecnico Szoboszlai ci si può avvicinare. In questo momento Savic è un giocatore a tutto tondo ma è anche più vecchiotto, ha 5 anni in più. Dominik ha bisogno di due o tre anni per imporsi, tra i migliori, in Europa".

