Calciomercato Lazio | Sondaggio di una big per Luis Alberto: la risposta di Lotito

Sono trascorse meno di 48 ore dall'inizio della finestra invernale di calciomercato, ma i temi sono già tantissimi. Lazio in attesa sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. In partenza ci sono Basic e Kamenovic su tutti. Da monitorare anche la situazione Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno e già in contatto con la Juventus. Oltre all'attaccante brasiliano, il club bianconero avrebbe fatto un sondaggio anche per Luis Alberto.

Come riporta Tuttosport, quello del Mago è un profilo che piace molto alla Juve. La risposta di Lotito, però, è stata molto chiara. Non è la prima volta che arrivano corteggiamenti per il fantasista spagnolo, ma il patron biancoceleste ha alzato ancora una volta il muro. Dopo averlo convinto a rinnovare fino al 2027, la dirigenza capitolina ritiene un calciatore incedibile e imprescindibile per la squadra di Sarri. Veramente difficile pensare a una sua cessione nel giro di poche settimane. Il 10 resta a Roma.

Pubblicato il 03-01