Calciomercato Lazio, spunta anche Pablo Mari: i dettagli

Il giocatore è di proprietà dell'Arsenal e l'Udinese sta lavorando al suo riscatto. Su di lui c'è anche la concorrenza del Milan...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Nome nuovo per la difesa della Lazio, ma si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano. Secondo Sky Sport, infatti, Pablo Mari sarebbe un'idea per il reparto arretrato. Il difensore è di proprietà dell'Arsenal ma ha giocato in prestito all'Udinese nell'ultima stagione. I bianconeri stanno lavorando al riscatto del giocatore che piace anche al Milan. Secondo l'emittente satellitare Pablo Mari sarebbe utile alle aquile nel caso in cui Francesco Acerbi dovesse salutare Formello.



Pubblicato alle 00:30