Calciomercato Lazio, suggestione Keita: la situazione

Il ritorno di Keita alla Lazio: una suggestione che questa mattina ha tenuto banco, nelle radio e sui social network. L'attaccante senegalese, con ogni probabilità, non verrà riscattato dall'Inter: il suo futuro si riempie di interrogativi. Le voci di un contatto telefonico con Simone Inzaghi hanno aperto all'ipotesi del ritorno del figliol prodigo a Formello. Scatenando il tam tam della piazza social, tra chi sarebbe pronto ad accoglierlo e chi, invece, si augura mosse diverse dal mercato estivo della Lazio. Per fare chiarezza sulle suggestioni rimbalzate nelle ultime ore, abbiamo contattato fonti vicine al giocatore, per le quali questo rumors sarebbe più che altro pura fantasia. Nulla che possa far pensare concretamente all'ipotesi del ritorno di Keita. Anche se l'apprezzamento di Simone Inzaghi, quello sì che è reale: d'altronde, sotto la sua gestione l'attaccante ha dato il meglio di sé. Sarebbe il classico caso di usato garantito. Ma non è una strada percorribile: alla società non era piaciuto il suo comportamento durante gli ultimi mesi della sua permanenza capitolina. Una serie di atteggiamenti che non sono andati giù al club. E che, almeno per il momento, escludono il ritorno di Keita alla Lazio.

Pubblicato il giorno 11 giugno alle ore 15.15