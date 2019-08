Calciomercato Lazio: tutte le ultime notizie a quattro giorni dalla chiusura

Si scioglie un nodo in attacco, quello inerente a Felipe Caicedo: la Pantera firmerà a breve il proprio rinnovo contrattuale con la Lazio. Dopo giorni di contatti, le parti si sono venute incontro e hanno trovato un accordo: prolungamento fino al 2022 e 2 milioni di stipendio, più bonus facilmente raggiungibili. Si è interrotto, invece, il colloquio con il Fenerbahce per Riza Durmisi: i due club non hanno ancora trovato un'intesa, i biancocelesti non vogliono rimetterci e i turchi non sono disposti ad alzare la posta. Anzi, dalle ultime news c'è la possibilità che cambino direttamente obiettivo, dirigendosi verso Fabio Coentrao, svincolato. In questi ultimi giorni di mercato, la Lazio potrebbe portare a termine una nuova operazione: Cedric Gondo, svincolatosi dal Rieti, che verrebbe tesserato e poi rigirato in prestito dal Catanzaro. Infine, più che un affare da calciomercato sta diventando una telenovela: dopo il transfer concesso dalla Fifa, che permetterà a Jony di essere arruolabile già per il derby, dalla Spagna rimbalza la notizia della denuncia del Malaga nei confronti della Lazio. Seguiranno nuove puntate nei prossimi giorni.

LAZIO - ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

LAZIO - ROMA, L'ARBITRO DELLA GARA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE