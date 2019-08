Calciomercato Lazio, stallo Durmisi-Fenerbahce. E i turchi pensano a Coentrao...

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto fermo. Stallo totale. Il tempo stringe e il mercato in uscita non intende minimamente sbloccarsi. Da giorni vanno avanti i contatti con il Fenerbahce per la cessione di Durmisi senza giungere però al punto di svolta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il motivo del mancato accordo appare semplice: la Lazio ha fissato il prezzo del suo laterale intorno ai 5 milioni, prezzo dal quale non intende scendere. Di contro, il club turco vorrebbe spuntarla per qualche milione in meno. I contatti proseguono e fino a martedì (giorno di chiusura del mercato) ci sarà tempo per la fumata bianca. Ma attenzione alle contromosse, perché nel frattempo il Fenerbahce potrebbe virare su Fabio Coentrao, ex terzino del Real Madrid attualmente svincolato. La Lazio e Durmisi attendono, la palla ora passa al Fenerbahce.

