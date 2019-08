Calciomercato Lazio, Gondo al Catanzaro tramite i biancocelesti

Nuova operazione di mercato per la Lazio. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i biancocelesti dopo il '98 Maistro (girato alla Salernitana) sarebbero pronti a mettere sotto contratto un altro ex Rieti: Cedric Gondo. L'attaccante ivoriano, classe 1996, è svincolato dopo l'ultima esperienza con il club laziale (8 gol in 30 presenze lo scorso anno) e verrebbe mandato in prestito al Catanzaro in Serie C, dove gioca anche l'ex Primavera Adamonis. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, partecipando anche al programma televisivo su MTV “Calciatori - Giovani speranze”, l'attaccante di 187 centimetri ha vestito le maglie di Ternana, Asteras Tripoli e Teramo. Nelle scorse ore era stato accostato anche alla Salernitana, ma il club granata ha smentito la presenza di una trattativa.

