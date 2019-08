Lazio - Roma, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

LAZIO - ROMA - Il derby è ormai alle porte. Nella Capitale e in casa Lazio sale l'adrenalina per la partita delle partite: contro la Roma del nuovo allenatore Fonseca servirà agonismo e massima attenzione per gli interi 90' di gara. Il match è in programma domenica 1 settembre alle ore 18:00. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così l'Olimpico di Roma, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Lazio - Roma, l'arbitro della gara

