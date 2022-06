Calciomercato, Mertens torna sui suoi passi? L'indiscrezione...

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Dries Mertens è ancora un rebus. Il belga, in scadenza di contratto con il Napoli, sembrava essere ad un passo dal lasciare il club partenopeo e invece le cose potrebbero cambiare. Come riportato da Sportmediaset infatti il calciatore, sul quale c'era un interesse anche della Lazio, avrebbe fatto marcia indietro e starebbe pensando all'idea di rimanere. La palla ora passa nella mani del patron Aurelio De Laurentiis che finora non ha presentato nessuna proposta ufficiale di rinnovo al giocatore.