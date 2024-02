Calciomercato | Salta Sensi al Leicester, i motivi del no

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Sensi non sarà un giocatore del Leicester City. Il club inglese ha lavorato sull'arrivo del centrocampista dell'Inter per settimane, sin dagli albori della sessione invernale di trasferimenti, ma alla fine si è ridotto all'ultimo giorno per l'accelerata decisiva. Il classe '95 è volato in Inghilterra, ha sostenuto e superato le visite mediche, ma l'operazione ancora non veniva ufficializzata...

E così si è arrivati al gong anche del mercato inglese, che non chiudeva alle 20 come in Italia bensì alle 24 (ora italiana): le parti in causa, Inter, Leicester e entourage del giocatore non sono riusciti a trovare la quadra da un punto di vista burocratico e documentale, principalmente per problemi di Fair Play Finanziario, con l'operazione che è così saltata definitivamente a pochissimi secondi dal gong finale nonostante le due società si fossero da tempo accordate per una cessione a titolo definitivo che avrebbe portato nelle casse nerazzurre fra i 2 ed i 2,5 milioni di euro per il cartellino.

Il giocatore adesso dovrà fare rientro alla Pinetina e rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi fino al termine della stagione, almeno che nei prossimi giorni Ausilio, Marotta ed i suoi agenti non trovino una sistemazione gradita in qualche campionato in cui il calciomercato è ancora aperto come ad esempio Turchia, Stati Uniti, o Emirati Arabi Uniti.