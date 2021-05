Calciomercato, Schira: "Mihajlovic sogna una big, si è affidato a un nuovo agente"

In casa Lazio il futuro di Simone Inzaghi è tutt'altro che chiaro. Con l'accordo di rinnovo che, contrariamente alle aspettative, ancora non è arrivato, si fanno sempre più numerose le voci che vorrebbero l'ex attaccante lontano dalla Capitale. Ed è dunque partito puntuale il toto-allenatore. Gattuso, Mihajlovic e Conceiçao, ma anche De Zerbi e Juric: i nomi dei "papabili" sono sempre di più. Intanto, sull'attuale tecnico del Bologna si è espresso Nicolò Schira, esperto di calciomercato: "Sinisa Mihajlovic si guarda intorno: il tecnico serbo è sotto contratto fino al 2023 col Bologna, ma vorrebbe una nuova sfida e sogna una big. Da qualche settimana si è affidato a nuovo agente (A.Lucci) anche per questo motivo".

