Lazio, Jony saluta l'Osasuna: "È stato un anno complicato per me. Gli infortuni..."

Si conclude l'esperienza di Jony all'Osasuna. Lo spagnolo, legato alla Lazio da un contratto che scadrà nel 2023, tornerà dunque nei prossimi giorni nella Capitale. Nel frattempo, il calciatore ha salutato il club iberico che l'ha accolto in questi mesi. Su Instagram, un lungo messaggio rivolto proprio alla squadra, alla dirigenza e ai tifosi dell'Osasuna: "Una squadra si vede nei momenti difficili, e questa l'ha fatto nel modo migliore, remando tutti nella stessa direzione. Posso solo ringraziare per il trattamento ricevuto da compagni, staff tecnico e i dipendenti del club. È stato un anno complicato per me, nel corso del quale le lesioni non mi hanno lasciato mostrare realmente, né di rispettare le aspettative che si avevano su di me. Me ne vado con l'obiettivo di squadra raggiunto. Continuare in Primera un altro anno, e non un anno qualunque, continuare nell'élite nella stagione del centenario era lo scopo di tutti, soprattutto della tifoseria. A voi tifosi vi dico solamente che ho sempre dato tutto per tentare di essere al livello migliore, però non è stato facile. Me ne vado con la 'spina' di non aver potuto sentire il vostro affetto dagli spalti. Spero che presto riuscirete a essere accanto al gruppo, perché siete parte essenziale di questo club".

