Lazio Women, la Serie B è biancoceleste: 2-1 al Tavagnacco e campionato vinto - VD

La Lazio Women ha vinto il campionato di Serie B, fondamentale la vittoria nell'ultima partita stagionale contro il Tavagnacco per 2-1. La realtà ha superato le aspettative della squadra biancoceleste: promozione in Serie A raggiunta con due giornate d'anticipo e primato conquistato al fotofinish. A regalare la ciliagina sulla torta laziale la solita Martin e la sparring partner Pittaccio che nel secondo tempo hanno ribaltato, con le loro reti, lo svantaggio per 1-0 maturato nella prima frazione di gioco. La vittoria del campionato è maturata grazie al lavoro svolto nella seconda parte di stagione da Carolina Morace e il suo staff, riuscendo nell'impresa di riportare la Lazio tra i top club d'Italia. Attraverso i canali social ufficiali, la società biancoceleste ha mostrato i festeggiamenti della squadra a fine partita sul manto verde del Fersini.