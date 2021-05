Paolo Bargiggia su Diletta Leotta: "Bordo campo o Papete?". Bufera social

Bufera social su Paolo Bargiggia a causa di un tweet su Diletta Leotta. La giornalista di Dazn è stata attaccata dall'ex Mediaset per il look sfoggiato a bordo campo prima di Inter - Udinese. Secondo Bargiggia la Leotta sarebbe vestita come "una che va a fare apericena al Papete". Il post su Twitter è diventato virale in poco tempo con tutti che si sono scagliati contro l'esperto di calciomercato accusato di essere misogeno e maschilista. Anche Dazn ha prontamente risposto difendendo a spada tratta la propria rappresentante.

