Calciomercato, Tomiyasu a Bologna: visite mediche per il giapponese

Takehiro Tomiyasu è a un passo dall'essere ufficialmente un giocatore del Bologna. Il difensore giapponese, come riporta Il Corriere di Bologna, è già in città insieme al padre e alla sorella minore. Ieri ha svolto con esito positivo le visite mediche a Casteldebole, in quello che fino a pochi giorni fa era il ritiro dell'Italia Under 21. Per Tomiyasu i felsinei verseranno nelle casse Sint-Truiden 7 milioni più 2 di bonus, facendo segnare la cessione record della storia del club belga. Del difensore nei giorni scorsi si era parlato in ottica Lazio, ma i biancocelesti per la difesa seguono altre piste.

