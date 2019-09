Calcioscomesse, Signori rinuncia alla prescrizione: dimostrerà la sua innocenza

Di gesti come questo non se ne vedono poi tanti in giro. L'ex attaccante della Lazio, Beppe Signori, è uno dei grandi personaggi che furono coinvolti nello scandalo che circa 7 anni fa colpì (nuovamente) il mondo del pallone italiano: il calcioscommesse. Il bomber, infatti, è tuttora accusato - insieme ad altre 4 persone - di aver “taroccato” il risultato di Piacenza-Padova 2-2 del 2 ottobre 2010 in modo da renderlo vincente per la sua scommessa. Accusa per la quale Signori è stato radiato dal calcio nel 2012 dopo la sentenza della Giustizia Sportiva. Ma il bomber non ci sta. Si è sempre proclamato estraneo ai fatti, e ora vuole dimostrare la sua totale innocenza in tribunale. Come si apprende da Piacenza24, l'ex biancoceleste ha rinunciato alla prescrizione del reato e si sottoporrà al giudizio del Tribunale di Piacenza. Signori in passato ha ammesso di essere uno scommettitore, ma ha respinto con forza ogni accusa che lo vedesse coinvolto in operazioni illecite per influenzare i risultati delle partite. La rinuncia alla prescrizione è la conferma che il grande attaccante della Lazio anni 90' ha intenzione di uscire da questa vicenda completamente pulito.

INTER - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

INTER - LAZIO, IL PRECEDENTE

TORNA ALLA HOMEPAGE