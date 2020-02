Canigiani: "Per Genoa - Lazio settore ospiti esaurito. Ma aspettiamo novità..."

Entusiasmo alle stelle. I tifosi della Lazio hanno non vogliono perdersi neanche un passo di questo straordinario percorso e, in pochissime ore, hanno terminato i biglietti messi a disposizione per la trasferta di Genova. Lo spiega ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile del marketing Marco Canigiani:

GENOA - LAZIO: "Il primo blocco messo in vendita ieri è stato polverizzato in un'ora, poi il Genoa ha messo in vendita il secondo blocco di biglietti che sono terminati subito.Altri biglietti? Non nel settore ospiti. Vedremo se il Genoa farà qualcosa a tal proposito, ma per il momento non c'è disponibilità per i tifosi della Lazio. Daremo comunicazioni immediate se arriveranno novità da Genova".

LAZIO - BOLOGNA: "Potrebbe partire giovedì la vendita dei tagliandi per Lazio - Bologna, ancora non è sicuro ma a breve ci saranno tutte le indicazioni".

