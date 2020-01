Caos in Libia, Conte incontra Serraj a Palazzo Chigi

L’11 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà nel pomeriggio a Palazzo Chigi il premier del governo di Tripoli Fayez al-Sarraj. Un incontro che avrebbe dovuto svolgersi due giorni fa ma era saltato all’ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l’accoglienza riservata al suo rivale Haftar. Irritazione che sembra essere rientrata. In un primo momento si era parlato di una visita del suo ministro dell’Interno del governo di accordo nazionale libico per lunedì. Poi è stato lo stesso Sarraj a rompere gli indugi e decidere di prendere un volo per Roma. Dopo il colloquio con Sarraj, Conte farà visita in Turchia da Erdogan, lunedì mattina. Nel pomeriggio dello stesso giorno è previsto poi uno spostamento al Cairo per vedere il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Una fitta agenda di colloqui alla ricerca del bandolo nella matassa libica.