Caressa bacchetta Milinkovic: “Un fenomeno, ma deve migliorare…”

Nella Top 11 del campionato di Fabio Caressa manca, un po' a sorpresa, Milinkovic. Il centrocampista con la somma gol e assist più alta della Serie A non è presente nella formazione ideale del noto giornalista che gli preferisce Tonali e Brozovic. Questo il commento: "Non l’ho messo tra i titolari ma avrei tanto voluto metterlo. Milinkovic è un fenomeno. Giocatore dal fisico possente, lo puoi cercare con un lancio lungo, fa assist, fa gol di testa e fa fuori, ha dribbling, ha personalità. Forse deve crescere un po’ senza palla e ogni tanto ha il vizio di giocare un po’ con le infradito. Glielo perdoniamo perché è troppo forte. Ogni tanto gli piace troppo il colpo di tacco, specialmente nelle scorse stagioni. Quest’anno è stato più continuo come concretezza. Ha avuto una stagione migliore rispetto alla passata".