Caressa: “Grande passo in avanti per la Lazio. Complimenti a Radu”

Nel corso del "Club", negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato il successo della Lazio sempre più in corsa in zona Champions. Queste le parole del giornalista: "Con la vittoria sullo Spezia, la Lazio ha fatto un grande passo in avanti in classifica e ha anche una gara da recuperare. Complimenti a Radu che ha scavalcato Favalli ed è diventato il giocatore della Lazio con più presenze della storia"