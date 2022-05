Carnevali: "Pinamonti al Sassuolo? Può ambire a club più importanti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha partecipato a un evento con l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta e al termine ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati anche il futuro di Andrea Pinamonti, rientrato all'Inter dopo il prestito all'Empoli e di nuovo in partenza visti gli spazi chiusi in nerazzurro. Le parole di Carnevali: "Credo sia difficile, è diventato un giocatore importante che può ambire anche a club più importanti, ma soprattutto ha un valore di mercato per noi non accessibile. Una società come la nostra deve puntare a investire su cifre inferiori per pensare in futuro di poterli rivendere. Credo sia complicato, anche se lo vorremmo molto volentieri perché è tra i giocatori più importanti nel suo ruolo".