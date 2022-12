Caso Juventus, Abete: "Come Calciopoli? No in questa situazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caso Juventus tiene banco ormai da settimane. Se in tanti paragonano la situazione odierna con quella del 2006 di Calciopoli non la pensa allo stesso modo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete: "Oggi c’è una realtà di approfondimento sia dell’ordinamento statuale che dell’ordinamento sportivo su determinati comportamenti che fanno riferimento in particolare all’area del bilancio, alle dimensioni di valutazione economica dei giocatori, e ad una situazione che vede nell’aspetto economico e finanziario qualcosa di centrale. Quando si parlò di Calciopoli l’attenzione non era su questi temi ma sul sistema delle regole, e quindi sul sistema di funzionamento degli organi di giustizia ai vari livelli. Sono situazioni completamente diverse", queste le sue parole a margine della presentazione del libro del giornalista Marco Bellinazzo.