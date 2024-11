Castellanos, solo 48 ore per riprendersi la Lazio: la richiesta di Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Riparte il campionato e la Lazio accoglie il Bologna all’Olimpico, l’appuntamento è questa sera alle 20:45. Una gara importante per i biancocelesti, chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti finora. Sarà anche la sfida di Castellanos, a caccia del gol. Tre reti nelle prime quattro di campionato e poi, nelle successive giornate, solo assist. A Monza è arrivata la doppietta. L’argentino va a intermittenza, ma a ogni modo sa rendersi utile. Per un attaccante però, il fattore del gol non può mai essere una parentesi e così anche lui deve trovare continuità.

In realtà, manca poco a Castellanos per fare quel passettino in più e quel poco è trasformare le occasioni che crea. È sul podio degli attaccanti che ci provano di più, sottolinea il Corriere dello Sport, ha tirato 46 volte in campionato e in 18 volte le conclusioni erano indirizzate nello specchio. Meglio di lui ha fatto solo Kean della Fiorentina. Dalla partita con i felsinei riparte la sua caccia al gol, l’obiettivo è replicare il ritmo acquisito a inizio stagione nella speranza che la sosta non abbia inciso negativamente. È tornato nella Capitale solo giovedì mattina e ha svolto due allenamenti in gruppo. Baroni punta anche su di lui per far volare la Lazio, servono i suoi gol per restare sempre in alto. L’ha sostituito nelle prove durante la sua assenza, ma il posto davanti stasera è suo.

